Депутат Мособлдумы Закиров выступил на областном форуме Подмосковья

В рамках площадки Лев Закиров обсудил с участниками темы искусственного интеллекта, социальных сетей и банкинга, а также потенциал IT российского бизнеса на глобальном мировом рынке.

«Удалось пообщаться с крупными телефонными операторами и затронуть тему кибербезопастности. Считаю, что это не только интересно, но и очень важно в современном мире. Вижу большой потенциал в развитии бизнеса IT-отрасли не только в Московской области, но и в целом в России. Спасибо всем за интересное общение, новые знакомства, продолжаем работу!» — поделился впечатлениями о форуме Лев Закиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.