Депутат Мособлдумы выступил с отчетом об исполнении наказов жителей Электростали

В Электростали стартовала отчетная кампания депутатов — членов фракций «Единая Россия». На этой неделе итоги своей работы за 2024 год представил депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев, передает пресс-служба партии.

В зале Молодежного центра собрались представители местного партийного отделения, сторонники партии, общественники, активные жители — все те, кто на деле видит работу парламентария и ее результат.

Одним из наиболее значительных результатов депутат Мособлдумы считает работу по поддержке участников специальной военной операции и их близких. На сегодняшний день за народными избранниками закреплено более 19 тысяч таких семей. В 2024 году партийцы Подмосковья отправили в новые регионы и на фронт более шестисот тонн гуманитарной помощи. А всего с начала СВО — почти 15 тыс. тонн.

«Я также сделал вклад в эту важнейшую работу. Общая сумма гуманитарной помощи с моей стороны составила более 5 млн рублей. Ежемесячно закупаем для бойцов все необходимое по их заявкам. Приобрел одежду и обмундирование на сумму 140 тыс. рублей, а также спецоборудование на сумму 120 тыс. рублей для командира батальона. Был передан автомобиль марки ВАЗ Нива для военнослужащих. Закупили ночник с креплением на каску, GPS трекер, окопный РЭБ, планку для установки теплового прицела, костюм от тепловизора, бронежилет, комплект с плитами и напашником», — сказал депутат.

Благотворительным фондом «Катюша» в Электростали с января прошлого года закуплено тактическое оборудование на сумму более 2 млн рублей, отправлено более 3 т гуманитарной помощи. Владимир Пекарев выразить слова благодарности коллегам, волонтёрам, организациям и предприятиям городского округа, всем, кто своим примером помогает фронту.

При поддержке «Единой России» в Подмосковье продолжается капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения и культуры. В Электростали распахнула свои двери после капитального ремонта школа № 1, а также ожидается масштабное обновление школы № 13. Более 60 лет в здании культурного центра «Октябрь» не проводился капитальный ремонт.

Затронута еще одна немаловажная тема — благоустройство общественных территорий. В Подмосковье ежегодно появляются новые комфортные пространства, где можно отдохнуть семьей. 10 лет назад у нас было всего 24 парковые территории, сейчас — 209.

«Мы провели масштабный объем работ в парке „Авангард“. Сейчас он радует жителей, которые приходят туда целыми семьями каждый день. Также Электросталь включили в госпрограмму по благоустройству парка Юбилейный, обновление которого все так долго ждали. Работа в этом направлении уже ведется», — отметил Пекарев.

Также в этом году продолжится благоустройство центральной площади у ЛДС «Кристалл».

В заключение было обращено внимание на то, что в рамках инициативного бюджетирования в 2024 году была приобретена сцена, звуковое и световое оборудование для парка «Авангард».

В завершение встречи парламентарий ответил на волнующие жителей вопросы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.