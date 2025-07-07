Депутат Мособлдумы встретился с участником СВО из Ленинского округа

Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук уделил особое внимание патриотическому воспитанию и поддержке ветеранов участников специальной военной операции, посетив ряд мероприятий в Ленинском округе, в том числе центральную библиотеку Видного, где прошел урок памяти, мсторико-культурный центр Видного, где прошла встреча, посвященная участнику Великой Отечественной войны, а также местное отделение партии «Единая Россия», где прошел личный прием участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Минская операция — это яркий пример мужества и силы духа нашего народа. Очень важно, чтобы молодое поколение знало и помнило эти страницы истории, черпало из них вдохновение и силы для будущих свершений», — подчеркнул Владимир Жук.

Депутат также почтил память Героя Советского Союза Виктора Фокина в историко-культурном центре Видного. Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» «Успех в единстве поколений».

О проведении личного приема участников специальной военной операции и их семей в Видном. Среди обратившихся был ветеран СВО Мухторжон, которому требовалась помощь в приобретении робота-пылесоса.

«Поможем, как можно быстрее. Такая вещь действительно важна для семьи, а наша общая задача –поддерживать военнослужащих и их родных», — заверил Владимир Жук.

Ранее в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Жук вместе с депутатами фракции «Единая Россия» Совета депутатов Валерием Скляром и Дмитрием Белитским провели выездной мониторинг состояния дорожного покрытия после завершения ремонта от ул. Ермолинская до ул. Фокина, протяженностью 0,29 км., площадью 4 585 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.