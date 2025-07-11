Депутат Мособлдумы встретился с многодетными семьями Домодедова

В Домодедове в офисе «Женсовета» состоялась встреча, на которой в качестве почетного гостя присутствовал депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» подчеркнул значимость таких встреч: «Мы такие встречи проводим в том числе и с людьми, которые являются сторонниками нашими и членами партии, с одной целью — чтобы все понимали, что каждый из нас ответственный за свою часть».

В уютной обстановке, за чашкой горячего чая, собрались многодетные мамы и папы, для которых этот праздник особенно близок. Один из участников встречи поделился: «У меня трое детей. Анжелика Валерьевна у нас вдова СВО. Вы знаете, что у нас депутат многодетный», а другой отметил: «Седьмая дочка. Семь детей».

В завершение теплой встречи Олег Жолобов вручил благодарственные письма участникам патриотического проекта «Успех в единстве поколений», отметив вклад каждого в развитие и укрепление семейных ценностей. «Многодетный папа, чемпион».

Также депутат вручил партийные билеты «Единой России» новым членам партии, поздравляя их с важным шагом. «Спасибо, вы сделали правильный политический выбор. Это партия президента, он создал эту партию, лидер нашей партии», — добавил Олег Жолобов.

Встреча прошла в дружеской атмосфере и стала еще одной возможностью для укрепления связей между депутатами и гражданами, а также поддержки многодетных семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.