Депутат Мособлдумы Вшивцев провел прием граждан в Шаховской

Депутат, заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Владимир Вшивцев в Общественной приемной партии «Единая Россия» городского округа Шаховская провел личный прием граждан, сообщает пресс-служба депутата.

«Прием граждан — это важно. Это возможность узнать, что волнует жителей. На встречу приходят разные люди. Они рассказывают свои истории, делятся проблемами и, конечно же, ищут поддержку. Стараюсь понять каждого, кто пришел», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

Поступившие просьбы преимущественно касались социальной и жилищно-коммунальной сфер, вопросов здравоохранения. Также поступили обращения, связанные с выплатами участникам СВО. Парламентарий внимательно выслушал каждого обратившегося, по некоторым вопросам дал соответствующие разъяснения.

«Решение всех озвученных в ходе приема проблем взял под личный контроль», — резюмировал депутат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.