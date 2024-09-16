Депутат Мособлдумы Вшивцев посетил соцучреждение «Семейный центр «Можайский»

Фото - © Учреждение предоставляет социальные услуги в стационарной форме детям с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми множественными нарушениями развития./Ирина Паленова

В поселке Уваровка Можайского округа депутат фракции «Единая Россия» Московской областной думы Владимир Сергеевич Вшивцев, председатель совета депутатов Можайского городского округа Лидия Афанасьева, депутаты фракции «Единая Россия» Татьяна Дроздова и Карина Черевань с рабочим визитом посетили учреждение социального обслуживания Московской области «Семейный центр «Можайский» и встретились с его директором Алексеем Захарочкиным, сообщает пресс-служба депутата.

Учреждение предоставляет социальные услуги в стационарной форме детям с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми множественными нарушениями развития.

Руководитель центра показал парламентариям приобретенное в этом году для учреждения в рамках закона «о наказах» медицинское оборудование, провел экскурсию по учреждению и его территории, рассказал о новых программах реабилитации и дополнительного обучения.

Директор учреждения от имени всего коллектива поблагодарил Владимира Вшивцева за внимание и поддержку центра, а также за помощь в приобретении оборудования, предназначенного для оказания еще более качественной медпомощи их подопечным.

«Убежден, что ваш коллектив старается сделать жизнь детей максимально наполненной и интересной. Надеюсь, что приобретенное медицинское оборудование позволит проводить более эффективные процедуры и существенно расширит спектр услуг», — отметил депутат.

Семейный центр осуществляет мероприятия реабилитационного, медицинского, воспитательного, коррекционного, социального и трудового характера; организация ухода и надзора за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; организация образовательного процесса по адаптированным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.