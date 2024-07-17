Депутат Мособлдумы Вшивцев посетил мемориальный комплекс в деревне Зайцево

Фото - © Просьба обратить внимание на состояние мемориального комплекса и посодействовать в решении вопроса по его реставрации поступила от жителей деревни./Ирина Паленова

Подмосковная «Единая Россия» продолжает проводить мониторинг состояния мемориалов, памятников, воинских захоронений, павших в годы ВОВ и прилегающих к ним территорий. Депутат фракции «Единая Россия» Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев в деревне Зайцево Одинцовского округа посетил мемориальный комплекс землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Просьба обратить внимание на состояние мемориального комплекса и посодействовать в решении вопроса по его реставрации поступила от жителей деревни.

После осмотра мемориала состоялось обсуждение. Было отмечено, что некоторым элементам композиции действительно требуется реставрация и возможно даже их полная замена. Депутат предложил жителям написать в его адрес обращение с изложенными в нем предложениями по реставрации и комплексному благоустройству, опираясь на сделанные выводы представителей администрации городского округа и независимого архитектора.

«Обеспечение сохранности, надлежащего содержания памятников и иных мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества — это наш священный долг. Сегодня очень порадовало то, что на встречу вместе со взрослыми пришли и дети. Передача памяти о подвигах предков и истории Отечества — это важный фактор формирования патриотических чувств у подрастающего поколения», — отметил Вшивцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.