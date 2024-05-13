Депутат Мособлдумы Владимир Жук присоединился к акции «Звонок Ветерану»

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук позвонил ветерану Великой Отечественной войны Александру Александровичу Федорову из Лыткарино. Он поздравил его с Днем Победы и выразил слова признательности за подвиг. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Александр Федоров еще юношей в составе Краснознаменного Балтийского флота участвовал во взятии города-бастиона Кенигсберг. Столица Восточной Пруссии считалась неприступной, но под натиском Красной Армии продержалась только 3 дня. Фашисты потеряли там убитыми и пленными 100-тысячную армию. Во время штурма Кенигсберга Александр Александрович получил штыковое ранение живота. Чудом остался жив. После войны продолжил службу на флоте.

За боевые заслуги награжден медалью «За победу над Германией» и многими юбилейными медалями.

«Дорогой Александр Александрович! Спасибо за Ваш подвиг, за то, что подарили нам возможность жить, работать, воспитывать наших детей. Желаю крепкого здоровья, энергии. Пожалуйста, живите долго-долго и рассказывайте нашей молодежи обо всех событиях, чтобы помнили историю и знали ее уроки», — сказал Владимир Жук.

В преддверии Дня Победы и в сам праздник депутаты всех уровней и активисты «Единой России» звонили с поздравлениями ветеранам и участникам ВОВ. Партийная акция получила название «Звонок Ветерану».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.