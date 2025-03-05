Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев выступил с отчетом перед избирателями Истры

Депутат Московской областной Думы, заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев провел отчетные мероприятия в муниципальном округе Истра. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутат встретился с коллективом Новопетровской школы, еще одна встреча прошла с жителями в администрации территориального отдела Новопетровское-Ядроминское. В мероприятиях принял участие и председатель совета депутатов муниципального округа Истра Игорь Власов.

В рамках отчетной кампании Владимир Вшивцев рассказал о депутатской работе за 2024 год, а также о том, что было сделано в сфере образования, здравоохранения, благоустройства в Московской области и обозначил планы на предстоящий год.

Рассказывая об итогах работы за прошлый год, депутат подробно остановился на поддержке участников специальной военной операции и их семей.

«В прошлом году было отправлено „за ленточку“ свыше 600 тонн гумгруза, с начала специальной военной операции региональным отделением партии „Единая Россия“ было направлено 1,5 тысяч тонн гуманитарного груза, а также проведено более 63 тысяч различных мероприятий, включая приемы и встречи с бойцами и их семьями. Лично за мной закреплено 35 семей, с которыми мы постоянно на связи, помогаем в решении проблемных вопросов, а также учитываем все пожелания и просьбы при составлении проектов законов по федеральным и региональным мерам поддержки», — сказал Владимир Вшивцев.

В своем отчете парламентарий рассказал о том, что сделано в сфере здравоохранения. В 2024 году построено 10 новых объектов здравоохранения, 13 медицинских учреждений капитально отремонтированы, в том числе и поликлиники в Истре.

«Благодаря поддержке президента сбылась мечта многих родителей — открылся Детский клинический центр им. Рошаля в Красногорске. В планах на ближайшие два года открыть многопрофильный центр для взрослых пациентов в Балашихе, построить большой стационар в Мытищах, 7 новых поликлиник, 3 подстанции скорой помощи и капитально отремонтировать 17 стационаров и 13 поликлиник», — рассказал парламентарий.

Говоря о введенных мерах поддержки педагогов в Московской области, в числе которых компенсация аренды жилья в размере 20 тысяч рублей в месяц, а с 2025 года — дифференцированное увеличение компенсации за аренду жилья от 20 до 45 тысяч, Владимир Вшивцев сделал акцент на развитии сферы образования, которое является одной из задач народной программы «Единой России».

«В 2024 году на территории региона построено 35 новых школ, 41 школа отремонтирована, создано более 34 тысяч новых учебных мест. В текущем году откроется еще 14 школ и 10 детских садов, а 60 учреждений ждет капитальный ремонт», — уточнил депутат.

На встрече была затронута также одна из острейших тем — ситуация в сфере ЖКХ. По словам народного избранника, на программу модернизации теплоснабжения Подмосковья будет направлено более 100 млрд рублей, программа затронет все муниципалитеты Подмосковья и 5,4 млн человек.

В своем выступлении Владимир Вшивцев рассказал о том, что было сделано в прошлом году в благоустройстве, дорожном и транспортном комплексе, в рамках экологической программы, поддержки и развитии бизнеса.

Говоря об итогах работы за 2024 год Комитета по социальной политике и здравоохранению, Владимир Вшивцев уделил внимание ключевым законопроектам в социальной сфере, среди которых: установление выплаты 300 тысяч руб. для молодых семей за рождение третьего и последующего ребенка; увеличение выплаты многодетным семьям взамен предоставления им участка до 400 тысяч рублей; получение ресурсными семьями выплаты от 19 до 24 тысяч рублей; ежемесячная выплата 18 тысяч рублей вне зависимости от уровня доходов для семей, ухаживающих за ребенком-инвалидом; увеличение ежемесячной доплаты до 20 тысяч рублей для пенсионеров старше 65 лет, которые проживают в регионе больше 10 лет одни или в семье из пенсионеров; установление нового размера квоты для приема на работу инвалидов (2% для работодателей с численностью сотрудников >35 человек) и др.

Обязательной составляющей работы каждого депутата являются личные приемы граждан. По словам депутата, именно такие встречи помогают четко понимать, какие вопросы волнуют избирателей, с какими проблемами они сталкиваются.

Владимир Вшивцев в 2024 году провел 45 — приемов граждан, на которых было рассмотрено более 300 обращений, две трети решены положительно, остальные находятся в работе, также оказана адресная материальная помощь более 150 жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на сумму 2 700 000 рублей.

Депутат также подчеркнул, что важнейшая часть работы парламентария и выполнение наказов.

«Наказы избирателей — главное для любого депутата. Обращения, предложения и поручения граждан к кандидатам в депутаты, которые мы собирали в период избирательной кампании в 2021 году, на муниципальном уровне выполнены в 100% объеме. И все это удалось реализовать благодаря тесному взаимодействию с общественностью, муниципальными и областными органами исполнительной власти, депутатами всех уровней. Но впереди не меньше работы, потому что всегда есть, к чему стремиться, всегда появляются новые запросы и пожелания граждан, а для нас это — новые наказы и новый план действий», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

В завершение отчета председатель совета депутатов муниципального округа Истра Игорь Власов поблагодарил Владимира Сергеевича за оказываемую всестороннюю поддержку муниципалитету и рассказал о работе местного депутатского корпуса.

«За прошлый год мы провели 22 заседания депутатов, 22 заседания постоянных комиссий и 12 заседаний депутатского объединения партии „Единая Россия“. За 2024 год в совете депутатов рассмотрено 212 вопросов по самым разным сферам жизнедеятельности округа, в том числе бюджету», — сказал Игорь Власов.

В своем выступлении председатель совета депутатов подробно остановился на основных реализованных проектах на территории округа, в частности в сфере образования.

«В прошлом году у нас капитально отремонтированы Костровская школа, детский сад в поселке Глебовский, в настоящее время ремонт ведется в лицее г. Истра и Снегиревской школе, а также строится пристройка к Покровской школе, планируется к открытию новый детский сад в ЖК „Малая Истра“ и запланировано строительство дошкольного учреждения в микрорайоне „Восточный“. Отдельно хочу отметить, что Новопетровская школа попала в госпрограмму по модернизации. Это долгожданная новость для всех. Первым этапом будет строительство пристройки, после чего примут решение по основному зданию. К работам приступят уже этим летом», — сказал Игорь Власов.

По словам Игоря Ивановича, на прошедшем заседании совета депутатов была поддержана единогласно инициатива о присвоении Новопетровскому звания «Село воинской доблести», соответствующее письмо будет направлено в Правительство Московской области.

«Эта очень важная инициатива и отличный подарок жителям села к 80-летию Великой Победы. Хотел бы также сказать, что в этом году на совете депутатов было принято решение присвоить звание „Почетный гражданин муниципального округа Истра“ семи участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории округа», — рассказал Игорь Власов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.