Депутат Мособлдумы Шевченко: максимум внимания уделяется бойцам СВО и их семьям

Власти поддерживают не только бойцов СВО, которые сочли своим долгом отправиться в зону соприкосновения для защиты страны и близких, но и их семьи, которые ждут военных домой, рассказала РИАМО депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

Шевченко подчеркнула, что государство уделяет максимум внимания военнослужащим и их семьям, для которых предусмотрены различные льготы и выплаты.

«Как депутат Московской областной думы я часто встречаюсь с участниками СВО, членами их семей: родителями, женами, детьми. Для них предусмотрены разнообразные выплаты и пособия на федеральном и областном уровнях. Это и социальный пакет, и трудовые гарантии, и профессиональная переподготовка, и кредитные каникулы, и налоговые льготы — список внушительный», — рассказала Шевченко.

Депутат отметила, что президент России Владимир Путин высоко оценивает усилия регионов по оказанию помощи военным подразделениям в ходе СВО. Недавно он подписал указ об образовании межведомственной комиссии совета безопасности по комплектованию вооруженных сил контрактниками.

«Первоочередная задача для общества — оказывать поддержку военнослужащим и их близким, чтобы они видели нашу солидарность и ощущали заботу», — заключила Шевченко.

Пункт контрактников в Балашихе

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В настоящее время желающие отправиться на службу по контракту с Минобороны России могут обратиться в специальные отделения в своем городе. Однако самый удобный центр по отбору бойцов работает в подмосковной Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Обратиться в этот центр могут мужчины со всей России.

Именно в балашихинском центре отбора бойцов на службу по контракту организована комплексная работа по оказанию помощи: здесь можно пройти медобследование, получить консультации узких специалистов, узнать о мерах поддержки семей, а также пройти военную подготовку.

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет 1,905 млн рублей. Военнослужащим ежемесячно переводят зарплату, а при выполнении боевых задач добавляют суточные начисления. Каждый контрактник в будущем получает право на военную пенсию.

Добровольцы из Подмосковья и соседних областей обращаются в многофункциональный центр в Балашихе. Здесь их консультируют по всем вопросам, обеспечивают комфортными условиями для проживания и трехразовым питанием на период оформления документов. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Более подробную информацию можно получить на сайте и в Telegram-боте, направив письмо на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.