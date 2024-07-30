Лето в этом году выдалось особенно жарким, однако не температура воздуха является основной причиной лесных пожаров, а именно человеческий фактор, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

«Разведение костров в лесных массивах, приготовление шашлыков, брошенная в траву непотушенная сигарета или спичка могут стать причиной больших пожаров. Пожар приводит к полному уничтожению природных ресурсов леса», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что лесные водоемы загрязняются пеплом, а некоторые ручьи и речки пересыхают. Это приводит к гибели микроорганизмов в воде. После пожара почва теряет плодородие и в ней гибнут полезные почвенные организмы. Огонь уничтожает деревья, кустарники, гибнут мхи и лишайники. При пожаре гибнет и вся полезная микрофлора почвы.

По словам депутата, оставленные в лесу стеклянные бутылки и осколки также увеличивают вероятность возникновения лесных пожаров, ведь через стекло хорошо проходит и преломляется свет, вследствие чего срабатывает эффект линзы, который может стать началом серьезного пожара.

«Будьте бдительны при обращении с огнем. При проведении пикников убедитесь, что огонь находится на безопасном расстоянии от сухой растительности и деревьев. Всегда имейте под рукой огнетушитель или ведро с водой для тушения возможных искр», — отметил Шапкин.

Если почувствовали запах гари, заметили дым или увидели очаги возгорания, немедленно вызывайте пожарных по номеру «112». За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и даже уголовная ответственность:

• для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

• для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

• для юридических лиц — до 2 млн рублей;

• лишение свободы на срок до 10 лет.

В Подмосковье доступно более тысячи лесных точек для отдыха и еще около 250 в парках и лесах, в них можно разводить костры, но за огонь в неположенном месте нарушителя ждет штраф, заключил Шапкин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее утвердил сводный план тушения лесных пожаров в Подмосковье на текущий год, определяющий порядок взаимодействия ведомств по обеспечению пожарной безопасности в лесах и при ликвидации природных возгораний.

Кроме того, губернатор ранее отмечал, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.