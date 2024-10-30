Депутат Мособлдумы рассказал об открытии нового ФАПа в округе Шаховская

На мероприятии присутствовали депутат Московской областной Думы, заместитель председателя Комитета по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев, глава округа Замир Гаджиев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Елена Шишелина, главный врач Шаховской больницы Алексей Дегтярев и жители деревни.

Здание ФАПа площадью 200 кв. м было спроектировано с учетом современных требований к медицинским учреждениям. Пункт рассчитан на 36 посещений в смену, что позволит эффективно обслуживать население не только Дубранивки, но и соседних деревень.

В медучреждении разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала. Для маломобильных групп населения предусмотрены пониженные бордюры и объекты входных групп, выполненных с соблюдением требований безбарьерной среды.

«Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта — это создание надежной системы медицинского обслуживания, которая будет работать на благо жителей Дубранивки и близлежащих населенных пунктов. Это важный элемент в развитии социальной инфраструктуры, который будет способствовать повышению качества жизни местных жителей и созданию комфортных условий для получения необходимой помощи», — сказал Владимир Вшивцев.

Современный объект здравоохранения в деревне Дубранивка возвели по Народной программе «Единой России», сформированной на основании предложений жителей. К открытию готовятся ещё два подобных ФАПа — в деревне Дор и селе Ивашково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.