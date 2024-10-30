Депутат Мособлдумы рассказал о мерах поддержки контрактников в Подмосковье

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев рассказал о преимуществах заключения контракта с Минобороны и мерах поддержки контрактников и их семей, передает пресс-служба партии.

По словам парламентария, помимо выплат в размере до 1 миллиона 905 тысяч рублей, заключившие контракт в Подмосковье могут быть уверены в том, что их семьи также получают необходимую поддержку.

«Дополнительный пакет мер поддержки в нашем регионе для детей и жён также один из лучших в стране. При этом он постоянно совершенствуется — Мособлдума ежемесячно принимает законы о введении новых мер поддержки. Разумеется, и после выполнения своего долга наши защитники из числа контрактников и члены их семей получают гарантированные льготы как ветераны боевых действий — от льгот по ЖКХ, бесплатному проезду, до бесплатной реабилитации при необходимости», — сказал депутат Мособлдумы.

Он также подчеркнул, что бойцы СВО отмечают особое внимание властей и волонтёров Подмосковья в оказании дополнительной поддержки самих подразделений и воинских частей, где проходят службу контрактники из Московской области.

«Мои товарищи, заключившие контракт из других регионов, отмечают и то, что созданный в Подмосковье объединённый Центр службы по контракту позволяет в одном месте не только пройти медкомиссию, собрать необходимые документы, но и при необходимости пройти первичную военную подготовку», — подытожил Голубев.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.