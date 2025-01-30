Депутат Мособлдумы рассказал о механизме мер поддержки контрактников в Московской области

Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Роман Володин рассказал о военной службе по контракту и ее преимуществах, передает пресс-служба партии.

По его словам, в 2025 году одним из основных направлений работы «Единой России» и Московской областной Думы является совершенствование мер поддержки бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

«В ходе встреч с участниками СВО в избирательных округах мы с коллегами получаем обратную связь и предложения по улучшению механизмов. Совсем недавно в декабре мы приняли закон о предоставлении дополнительной выплаты взамен земельного участка участникам СВО из Подмосковья и их семьям в размере 500 тысяч рублей. Выплату могут получить участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации и являющиеся ветеранами боевых действий, а также члены семьи погибшего военнослужащего», — пояснил Володин.

Кроме того, депутат напомнил, что продолжает свою работу флагманский Центр отбора на службу по контракту в Балашихе.

«Здесь созданы все условия, чтобы обучить и подготовить наших бойцов. Программа подготовки включает в себя огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, противодействие БПЛА. Тренировки проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий», — отметил Роман Володин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.