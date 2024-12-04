Депутат Мособлдумы рассказал о благоустройстве территорий в Раменском округе

«Единая Россия» большое внимание уделяет обустройству объектов культурно-социального назначения. За время реализации народной программы в Раменском округе были построены и отреставрированы многие объекты культурно-социального назначения, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Олега Жолобова.

Количество благоустроенных парков и скверов с каждым годом становится больше благодаря партийному проекту «Комфортная городская среда». Общая площадь парковых зон выросла в 3 раза.

Наказы избирателей, которые поступали от жителей разных возрастных категорий, социальных групп, общественных организаций, отдельных учреждений и граждан, нуждавшихся в поддержке, не остались без внимания фракции единороссов в совете депутатов Раменского городского округа и активных партийцев.

Была осуществлена реконструкция Раменского городского парка, который имеет особый статус: на всех этапах реконструкции учитывалось, что это объект культурного наследия — усадебный комплекс.

Проведенные на территории парка работы позволили предоставить жителям округа возможность разнообразного отдыха и занятий спортом.

«Результаты работы с наказами избирателей показали, что народная программа имеет большое значение для развития Московской области. Она служит эффективным инструментом, который объединяет усилия жителей и органов власти, направленные на улучшение качества жизни, развитие инфраструктуры и поддержку социально-экономического роста региона. Благодаря большому количеству обращений в общественную приемную партии «Единая Россия» по вопросу строительства Дома культуры в ТУ «Сафоновское». Местное отделение партии приняло решение включить этот объект в народную программу. Строительство ДК вошло в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Сегодня центр культурного развития «Гармония» в поселке Дубовая Роща (ТУ «Сафоновское») работает и для детей, и для взрослых», — отметил депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Столь же важным для изменений к лучшему на территории муниципалитета стало завершение первого этапа реконструкции площади «Победы». На площади заменили плиточное покрытие. Отреставрировали мемориалы «Воинам-раменцам», «Вечный огонь», «Жертвам политических репрессий»: на памятниках заменили гранитную плитку и нанесли новую гравировку.

На территории мемориальных комплексов установили систему наружного освещения с архитектурно-художественной подсветкой, шрифтовую композицию «Победа», поставили скамьи, урны. Площадь благоустройства составила 1,85 га.

Кроме этого, в округе проведены работы в сквере «Сказка» на улице Коммунистической, в поселке Быково реконструирован стадион «Спартак». На финальном этапе выполено благоустройство зоны отдыха у пруда в поселке Ильинский.

Активно ведутся работа по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Борисоглебский», который расположен на улице Махова. В ФОКе будет работать бассейн длиной 25 метров, зал для бадминтона на 6 кортов, а также залы для занятий боксом и работы на тренажерах. Боксерский зал имеет площадь 97 кв. метров, тренажерный — 118 кв. метров.

В этом году в рамках программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» будет сделана пешеходная зона около Объединения «Гжель».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.