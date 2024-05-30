Депутат Мособлдумы рассказал, как человек влияет на возникновение лесных пожаров

Человеческий фактор играет большую роль в возникновении лесных пожаров. Даже оставленное в лесу стекло может привести к непоправимым последствиям, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

По его словам, причинами пожаров в лесу часто становится приготовление шашлыков, разведение костров и непотушенная сигарета. Брошенные осколки или стеклянные бутылки тоже могут привести к возгоранию.

«Ведь через стекло хорошо проходит и преломляется свет, вследствие чего срабатывает эффект линзы, который может стать началом серьезного пожара», — объяснил Шапкин.

Он напомнил, что каждый человек должен нести ответственность. Более того, все могут внести вклад в сохранение природы и предотвращение лесных пожаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.