Депутат Мособлдумы: работа по улучшению мер поддержки контрактников не прекращается

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Игорь Исаев рассказал о плюсах военной службы по контракту и мерах поддержки, которые оказывает государство для контрактников и их семей, передает пресс-служба партии.

По словам депутата, меры поддержки военнослужащих уже охватили практически все аспекты жизни.

«Однако всегда есть пространство для совершенствования. Например, важно продолжать развивать программы психологической поддержки, подготовки к гражданской жизни после службы. Социальное обеспечение, включая жилье и медицинскую помощь, также требует постоянного внимания, чтобы наши защитники могли чувствовать себя уверенно и защищенно», — сказал Исаев.

Он отметил, что основной мотивацией служащих по контракту бойцов является служение своей стране и ее интересам.

«Я очень часто встречаюсь с военнослужащими, заключившими контракт. И чаще всего их мотивация заключается в желании служить своей стране и защищать её интересы, что подчеркивает их патриотизм. Конечно, для любого мужчины, а особенно семьянина, важна также финансовая стабильность их близких и родных людей, которую предоставляет контрактная служба», — прокомментировал парламентарий.

Он также рассказал и о пункте отбора граждан на военную службу по контракту, который находится в подмосковной Балашихе.

«Данный пункт отбора обеспечивает удобный и централизованный подход к набору и отбору кандидатов. Это позволяет будущим военнослужащим получать всю необходимую информацию о службе, условиях контракта и мерах поддержки в одном месте. Объединенный центр также способствует более эффективному взаимодействию между различными военными структурами и гражданами, упрощая процесс оформления и подготовки», — добавил Игорь Исаев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.