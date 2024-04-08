Работа над законопроектами в поддержку участников СВО ведется постоянно

Служба по контракту — это возможность проявить свою гражданскую позицию, стать частью Вооруженных Сил России.

«Наши военнослужащие сегодня выполняют свой воинский долг в зоне СВО. Многие из ребят изъявили желание принять участие в специальной военной операции, подписав контракт. Такая позиция достойна уважения. В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды ценой своей жизни спасли весь мир от нацизма. Чувство патриотизма у нас в крови, и передается из поколения в поколение. Наши бойцы каждый день доказывают, что слово „патриотизм“ — это не просто слово, это ответственное дело», — сказала член фракции «Единая Россия».

Так, с начала СВО Московская областная дума вместе с правительством региона инициировала ряд законов, направленных на социальное обеспечение участников спецоперации, а также членов их семей.

«Работа над законопроектами ведется на постоянной основе. Это помогает усовершенствовать законодательство и предусмотреть максимальную поддержку в соответствии с поручениями президента Владимира Путина. Для военнослужащих-контрактников существует хороший социальный пакет, введены льготы, включая кредитные каникулы, освобождение от налогов и приоритетное обучение для детей, а также разработаны специальные программы. При заключении контракта на год предусмотрена разовая выплата в размере 600 тыс. рублей, ежемесячная выплата во время службы составляет 200 тыс. рублей», — подчеркнула Антонова.

По ее словам, депутатский корпус продолжает поддерживать семьи бойцов, решает возникающие вопросы.

«Мы постоянно на связи и стараемся сделать так, чтобы семьи наших военнослужащих были окружены вниманием и ни в чем не нуждались. Регулярно отправляем гуманитарную помощь „за ленточку“. Кроме этого, в подмосковном Красногорске работает филиал фонда „Защитники Отечества“, который оказывает содействие в получении всех мер поддержки. Специалисты консультируют о федеральных и региональных выплатах, льготах и мерах социальной поддержки, предоставляемых военнослужащим и их семьям», — сообщила Лидия Антонова.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее в оборонном ведомстве отмечали, что начала этого года контракт с Вооруженными силами РФ уже заключили свыше 100 тыс. человек. Основным мотивом такого решения большинство кандидатов назвали желание отомстить за погибших в теракте в подмосковном «Крокусе».