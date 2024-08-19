Депутат Мособлдумы проверил работы по реконструкции Троицкого храма в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов проверил работы по реконструкции Троицкого храма в Балашихе. Сейчас там идет восстановление кладки фундамента из белого камня, колонн и стен исторического здания. Также есть задача укрепить трубу печного отопления, которая в настоящий момент законсервирована, но является частью исторического храмового комплекса, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Многое уже сделано, проведены большие работы внутри храма в часовне-мавзолее графа Румянцева. Храм восстанавливается всем миром — его прихожанами, меценатами-предпринимателями. Уверен, доведем работы до конца», — подчеркнул Тарас Ефимов.

Он поблагодарил настоятеля храма отца Лазаря за его труд и пожелал ему скорейшего завершения большой и нужной работы, которая проходит в Троицкой церкви и на ее территории.

Мероприятие прошло в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.