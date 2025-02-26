Депутат Мособлдумы провела отчет с активными жителями наукограда Дубны

Депутат Мособлдумы Марина Шевченко встретилась в Дубне с активными горожанами, рассказала о своей работе на посту, о преобразованиях, которые происходят в наукограде и Подмосковье, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отметила депутат, продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Марина Шевченко передала в зону СВО около 200 кг продуктов, хозтоваров, дополнительного снаряжения.

«С коллегами-депутатами ведем работу по расширению мер поддержки ветеранов и участников СВО в Подмосковье», — сказала Марина Шевченко.

По словам парламентария, социальные обязательства перед жителями региона выполняются в полном объеме и также вводятся новые.

«Право на получение социальных выплат имеют более 3,5 млн человек: ветераны и пенсионеры, почетные доноры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи. В 2024 году на социальную поддержку направлено более 105 млрд рублей», — рассказала депутат Мособлдумы.

Областной парламентарий проинформировала дубненцев о мерах стимулирования медработников, учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. О модернизации системы здравоохранения и планах по открытию в 2027 году новой детской поликлиники.

«Завершился капитальный ремонт школы № 1 (старейшей в Дубне) и Центра дополнительного образования „Дружба“ — кузнецы будущих инженеров. Стартовал капремонт Детской школы искусств на ул. Флерова. Особое внимание будет уделено сохранению исторического облика здания. Открыты два новых современных катка, проведен масштабный ремонт во Дворце спорта„Радуга», — прокомментировала Шевченко.

По программе модернизации инфраструктуры ЖКХ заменен котел в котельнойна Большой Волге, реконструировано три участка магистральных сетей, протяженностью около 2 км. По окончании отопительного сезона будет капитально отремонтирована котельная на Левом берегу, которая обслуживает соцобъекты, предприятия и более 130 домов.

«Реконструкция городских очистных сооружений в Дубне — наказ, который мы получили от жителей при формировании Народной программы партии „Единая Россия“. Строительство идет полным ходом. Работы планируется завершить к III кварталу 2026 года, в итоге мощность очистных будет увеличена вдвое!», — подчеркнула Марина Шевченко.

Подмосковье занимает лидирующие позиции в рейтинге Минстроя России по индексу качества городской среды и входит в топ-3 в течение последних шести лет. В 2024 году в Дубне проведена большая работа по благоустройству сквера имени Журавлева, весной будет запущен отреставрированный фонтан. В 2025 году преобразится пешеходная зона на ул. Центральной и завершится обустройство веломаршрута «Дубненская кругосветка», который будет соединен с «Вело 1».

В рамках практики инициативного или «народного» бюджетирования при поддержке активных жителей планируется направить 1 млн рублей на приобретение спортинвентаря для спортивной школы «Дубна».

«В 2024 году мне поступило 133 обращения, из них 60 — на личных приемах в Дубне, Дмитровском и Талдомском округах. Более половины решено положительно. Информация о депутатской деятельности ежедневно появляется на моих страницах в соцсетях. Приглашаю всех заинтересованных жителей к прямому общению», — подытожила парламентарий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.