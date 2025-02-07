Депутат Мособлдумы провел встречу с клубом «Активное долголетие» в Котельниках

Одним из ключевых направлений работы стала социальная поддержка жителей. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук отметил, что в Подмосковье внедрены новые меры, направленные на помощь семьям с детьми, пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями, передает пресс-служба партии.

«Для молодых семей установлена выплата 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей, многодетные семьи могут получить 400 тысяч рублей вместо земельного участка, а также бесплатно посещать музеи, парки и выставки в любое время.

Пожилым жителям старше 65 лет, которые живут в Подмосковье более 10 лет и проживают одни или в семье из пенсионеров, увеличены ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей», — рассказал Владимир Жук.

Помимо региональных программ, в Котельниках были реализованы инициативы, предложенные самими жителями, они были включены в народную программу партии «Единая Россия». Свыше 500 муниципальных наказов было исполнено за прошедший год. Горожане высказались о важности оснащения городских территорий камерами видеонаблюдения, оставили предложения по благоустройству дорог и дворов, создания условий для занятий спортом в Кузьминском лесопарке и др.

С участием активных жителей депутат контролировал строительство и ремонт объектов на территории муниципалитета, проверял ход работ по благоустройству общественных пространств, объединялся с членами партии в рабочие группы, которые сопровождали проекты до их завершения».

Также, благодаря инициативному бюджетированию удалось модернизировать социальные объекты:

«Культурный комплекс „Котельники“ получил новое оборудование. В школе № 1 проведено техническое переоснащение. Средства на условиях софинансирования выделил из своего депутатского фонда», — сказал Владимир Жук.

Парламентарий добавил, что за год провел больше 100 встреч с жителями на территории избирательного округа, на которых обсуждались важные вопросы — от благоустройства дворов до крупных социальных инициатив. По словам Владимира Жука, все обращения взяты на личный контроль, а наиболее значимые проекты были включены в региональные программы и успешно реализованы.

Владимир Жук поблагодарил участников клуба «Активное долголетие» за активную жизненную позицию и отметил, что отчетные мероприятия позволяют сохранять открытость и оставаться в диалоге с жителями.