Депутат Мособлдумы провел встречу с активом первичного отделения в Лобне

Партийцы рассказали депутату о работе с семьями участников специальной военной операции, сборе гуманитарной помощи для наших бойцов. Также обсудили подготовку новогодних мероприятий.

По словам первого заместителя секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутата Мособлдумы ДенисаПерепелицына, большая часть первички — сотрудники образовательных учреждений, они как никто другой знают, чем сейчас живет город и что беспокоит жителей.

«Активисты первички всегда на передовой общественной жизни, в летний период проводят субботники, в зимний помогают с уборкой снега. Все это возможность в непринужденной обстановке общаться с жителями. С особым вниманием относятся к вопросам сохранения исторической памяти, оказывают помощь по содержанию Братской могилы „Вечный огонь“ в микрорайоне Красная поляна, кстати это одно из самых больших захоронений в Подмосковье. Не забывают про ветеранов, постоянно находятся на связи с их родственниками, оказывают своевременную помощь», — заметил Перепелицын.

Члены первички на протяжении нескольких лет входят в составы избирательных комиссий и добросовестно исполняют свои обязанности. На их плечах лежит большая ответственность, а за годы работы было много разных и непростых ситуаций, но со всеми удавалось справиться благодаря слаженной и дружной работе.

«Кроме того, хочу поблагодарить однопартийцев за работу, в 2026 году Лобню ждут выборы, горожанам предстоит проголосовать сразу за депутатов сразу всех уровней — Государственной Думы, Московской областной Думы и городского округа Лобня. Уверен, что наши первичные отделения основательно подготовятся к этой работе как в рамках мобилизационной деятельности, так и дальнейшей работы участковых избирательных комиссий», — заключил он.