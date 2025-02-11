Депутат Мособлдумы провел серию отчетов о своей работе перед жителями Солнечногорска

Депутат встретился с коллективами «НПО Стеклопластик им. Н. Н. Трофимова, Андреевской городской поликлиники и Дома культуры Андреевка.

Владислав Мирзонов рассказал о том, что за прошлый год им было проведено около 200 встреч с жителями, 21 личный приём и 27 мероприятий по контролю за реализацией государственных программ.

Во время отчетов обсудили реализацию народной программы партии «Единая Россия» в Московской области, в основу которой легли наказы по строительству и ремонту школ, детских садов, поликлиник, больниц, объектов культуры, спорта, реконструкции дорог и развязок, а также благоустройство парков и скверов.

«В Подмосковье продолжается работа по улучшению качества медицинских услуг. В 2024 году было построено 8 новых медицинских объектов и капитально отремонтировано 13. В 2024 году в Солнечногорске после капитального ремонта открылись два фельдшерско-акушерских пункта — в деревнях Новая и Лыткино и новый, возведенный по современным технологиям строительства, ФАП открылся в деревне Жуково. Кабинет приема врача открылся в деревне Голубое, в котором сделано всё, чтобы пациентам было комфортно и ожидать приема, и получать врачебную помощь. К этому кабинету прикреплены 3300 человек, из них 257 детей», — сказал он.

Также депутат подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается приоритетом в работе, как депутатского корпуса, так и регионального и федерального правительств. В 2024 году был значительно расширен спектр мер поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Например, продлены и увеличены льготы по транспортному налогу для участников СВО.

«Отчеты депутатов — это не только подведение итогов нашей работы, но и хорошая возможность сформировать идеи и планы на будущее, вовлекая в этот процесс жителей. Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться значительных результатов в улучшении качества жизни и социальной инфраструктуры не только в городском округе Солнечногорск, но и по всему Подмосковью. Только объединив усилия, мы создадим лучшее будущее», — отметил Владислав Мирзонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.