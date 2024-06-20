Депутат Мособлдумы провел прием граждан в Мытищах по вопросам СВО

19 июня первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» в Московской области Денис Перепелицын совместно с коллегами по партии — руководителем фракции в городском округе Мытищи Юрием Гончаруком и победителем предварительного голосования Григорием Шаповаловым провел прием граждан в местной общественной приемной партии, передает пресс-служба партии.

Вопросы жителей в основном касались мер поддержки бойцов и семей участников специальной военной операции.

«Как мы все можем видеть в новостных сводках, наши ребята на фронте уверенно движутся вперед, освобождая новые населенные пункты. В таком стремительном продвижении, как известно нужна еще более интенсивная поддержка с нашей стороны», — сказал депутат.

Денис Перепелицын поделился с участниками спецоперации, которые обращались к нему ранее, в каком статусе сейчас находятся их обращения.

«Один из бойцов с позывным „Баюн“ ранее обращался ко мне с темой содействия в решении правовых вопросов. В ходе сегодняшней встречи подвели итог, проинформировали о результатах. Дополнительно передали нашему Защитнику бронежилет. Лишним это средство индивидуальной защиты для его подразделения точно не будет. Еще одному бойцу с позывным „Звезда“ первоначально также была необходима поддержка в решении правовых вопросов. В процессе разговора он поделился с нами просьбой оказать содействие в приобретении дополнительных средств защиты, среди которых средства радиоэлектронной борьбы против вражеских беспилотников, которых, как известно, на фронте много. Понимая, насколько важны антидроновые изделия, договорились также найти возможность и помочь нашим подразделениям», — уточнил Перепелицын.

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Он сделан максимально удобным — там организовано проживание и питание, можно пройти медкомиссию и получить консультацию.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.