Депутат Мособлдумы провел мониторинг избирательных участков Подольска

Начиная с первого дня выборов депутаты Мособлдумы активно проводят мониторинг избирательных участков, следя за ходом голосования и соблюдением всех процедур. Так, депутат Мособлдумы Павел Максимович посетил участки, проверяя их готовность, соблюдение мер безопасности и прозрачность проведения выборов.

«Приходите на избирательный участок и выбирайте кандидата, который в наибольшей степени отражает ваши политические предпочтения. Помните, что изменения начинаются с каждого из нас. Покажем, что мы способны влиять на происходящее вокруг нас!» — сказал депутат.

Напомним, что голосование проходит на избирательном участке № 13. Подольчане, проживающие в части микрорайонов Климовск и Кутузово, деревнях Бережки, Бородино, Коледино, Новоколедино, Северово, Сергеевка и Сертякино, посёлках Железнодорожном и Леспроект могут сделать свой выбор как онлайн, так и офлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.