Депутат Мособлдумы поздравила сына участника СВО из Люберец с днем рождения

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Лидия Антонова посетила семью участника СВО из городского округа Люберцы и поздравила сына бойца с днем рождения, передает пресс-служба администрации городского округа.

С ней семью посетили председатель общественной палаты округа Люберцы Петр Ульянов и первый заместитель председателя совета депутатов муниципалитета Александр Шлапак.

«Поздравили среднего сына Степана с днем рождения. Передали подарки ему, пожелали имениннику и его родителям крепкого здоровья и благополучия. Побеседовали с супругой военнослужащего СВО и уточнили, какая нужна помощь. В ходе встречи рассказали о мерах поддержки для семей СВО, которые реализуются в округе, она всесторонняя — это решение вопросов образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, организация досуга для детей и юридическая помощь», — сказала Лидия Антонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.