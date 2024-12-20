Депутат Мособлдумы подвел итоги прямой линии с президентом РФ

«Вчерашняя прямая линия Президента, посвященная „Итогам года“, стала важной вехой в обсуждении как федеральных, так и региональных вопросов, в том числе на уровне Подмосковья. Президент акцентировал внимание на успешных проектах в области экономики, социальных инициативах и инфраструктурных изменениях, которые напрямую затрагивают жизнь граждан», — прокомментировал Сретинский.

Так, в Подмосковье, благодаря государственной поддержке, активно реализуются программы по модернизации инфраструктуры, созданию рабочих мест и развитию малого и среднего бизнеса. Одним из значимых направлений является поддержка IT-отрасли, что, безусловно, создаёт новые возможности для молодежи и способствует росту региона как одного из ключевых центров инновационного развития.

«Отмечу, что сейчас в Московской области в сфере информационных технологий зарегистрировано более 3 тыс. юридических лиц и более 8,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, работает свыше 31 тыс. IT-специалистов. В 2024 году около 1 млрд рублей было выделено из бюджета Московской области на предоставление грантов IT-компаниям в 2024 году, которые были использованы на выплату заработной платы новым сотрудникам и приобретение оборудования», — рассказал парламентарий.

Также, по словам Сергея Сретинского, Президент обозначил важность поддержки образования и здравоохранения, что непосредственно касается подмосковных инициатив.

«Реализация проектов модернизации школ и медицинских учреждений отвечает современным требованиям и значительно повышает качество жизни граждан. Как пример, Московская область была отмечена среди лидеров по выполнению программы капремонта школ. В 2024 году было обновлено 40 зданий школ и больше 20 детских садов. В части строительства — открыто 39 новых школ на 38 тысяч мест и 26 детских садов на 6 тысяч мест. Также в 2024 году в регионе введут в эксплуатацию восемь больниц, поликлиник и станций скорой помощи. В области завершат капитальный ремонт 10 уже существующих поликлиник и больничных корпусов», — отметил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.