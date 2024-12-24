Депутат Мособлдумы: Подмосковье продолжит программы по строительству и капремонту

Традиционно в конце года, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел Высший совет органов власти, на котором были подведены итоги развития региона и определены первоочередные задачи.

«Главное, что следует отметить, в выступлении Андрея Юрьевича — это акцент на общей командной работе вместе с нашим Президентом, направленной на рост общего благосостояния, и главное на достижение Победы. Сплочение власти региона, местного самоуправления, жителей и ежедневный труд позволяют нам, не смотря на санкции, устойчиво развиваться и демонстрировать успешные показатели экономики. Мы продолжаем намеченные программы по строительству социальных объектов, модернизации энерго и теплосетей, расширяем социальную поддержку для наших жителей, улучшаем здравоохранение», — прокомментировал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Павел Максимович.

По его словам, особое внимание губернатор уделил теме поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Огромное количество людей вовлечено в эту работу. Руководители правительства Московской области, депутатский корпус „Единой России“ в Мособлдуме, депутаты местных Советов, общественные волонтерские организации и жители. Общими нашими усилиями мы идем к Победе, и мы ее обязательно добьемся», — рассказал Максимович.