Депутат Мособлдумы передал в музей Балашихи экспонат из зоны СВО

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал в музей войск ПВО в мкр. Заря Балашихи транспортный пусковой контейнер противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Он эффективно применяется нашими военнослужащимив зоне СВО. С его помощью уничтожается современная бронетехника противника, в том числе и западного образца. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

«Начиная с 2022 года мы привозим различные артефакты из поездок на фронт. Недавно были в зоне действия СВО, немного юго-западнее Донецка, привезли „Фагот“. Он уже отработал свое. Мы достаточно давно сотрудничаем с этим музеем. Здесь хранится история, вещи могут исследовать, а затем проводить патриотические встречи со школьниками», — сказал Тарас Ефимов.

Подобного экспоната в музее войск ПВО еще не было. Здесь можно увидеть трофейные гранатометы, противотанковый ракетный комплекс западного образца, украинские FPV-дроны и радиостанции, двигатели и головку самонаведения комплекса «Хаймарс», а также подарок одного из подразделений специального назначения — гильзу, принесенную в дар за волонтерскую помощь. Всего в музее находятся более 16 тыс. экспонатов.

Сотрудники музея ожидают прибытия фрагментов беспилотника «Бобер», который сейчас использует вооруженные силы Украины для нанесения ударов по мирным объектам, а также ускоритель от ракеты комплекса «Хаймарс».

Музей войск ПВО открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 17:00. Выходные дни: понедельник, вторник. Последняя пятница месяца — санитарный день.

Для групп от 5 до 25 человек экскурсии проходят по предварительным заявкам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.