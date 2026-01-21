Депутат Мособлдумы передал новые компьютеры школе №1 в Орехово-Зуеве

Депутат Московской областной думы Эдуард Живцов приобрел современные компьютеры для школы №1 в Орехово-Зуеве в рамках программы инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов поддержал коллектив школы №1 в Орехово-Зуеве, закупив новые компьютеры для создания цифровой образовательной среды. Оборудование уже используется на уроках информатики и во внеурочное время.

Эдуард Живцов отметил, что одной из задач педагогов является повышение уровня знаний учащихся в области кибербезопасности, технологий и Интернета. Он выразил уверенность в успехе образовательных инициатив школы.

Школа №1 — старейшее общеобразовательное учреждение Орехово-Зуевского округа. В учреждении действует современное спортивное ядро, обновленная ученическая мебель и оборудование, школьный музей и волонтерский центр, способствующие развитию добровольчества среди молодежи. Все это соответствует стандартам современной школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.