Депутат Мособлдумы оценил состояние детской площадки в Балашихе

Владимир Шапкин посетил с рабочим визитом территорию игровой детской площадки в микрорайоне Дзержинский в Балашихе. Совместно с депутатом состояние территории оценили представители МБУ по благоустройству, а также сотрудники УК, которая отвечает за состояние данной территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Территория заметно преображается, работы идут по плану, а площадка уже сегодня соответствует современным требованиям безопасности», — отметил Владимир Шапкин.

Также он отметил, что площадка выполнена из прочных и безопасных материалов, а покрытие сделано из пластика, что снижает вероятность травм детей во время игры на территории площадки. Также в ходе осмотра было отмечено, что сама территория находится в хорошем состоянии: она чистая, оборудование исправно. За соблюдением должного состояния площадки следят работники управляющей компании, ответственной за содержание данной территории.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.