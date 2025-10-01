Депутат Мособлдумы оценил качество обновления подъезда в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов осмотрел отремонтированный подъезд дома № 34 в микрорайоне Павлино. Также в обходе принял участие депутат совета депутатов городского округа Балашиха Сергей Щукин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках комплексного обновления подъезда подрядная организация провела масштабные ремонтные работы: выполнила покраску стен и потолков, установила современные энергосберегающие лампы.

«В подъезде стало чисто и светло, жильцы довольны», — отметил Тарас Ефимов.

Также подъезд украсили панно, на одной из стен изобразили пейзаж.

В текущем году планируют отремонтировать 193 подъезда в городском округе Балашиха. Работы включают в себя замену устаревших осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные светильники, косметическую отделку стен и потолков, установку новых почтовых ящиков и обновление напольного покрытия на первом этаже с использованием плитки.

Работы позволят не только улучшить эстетический вид помещений, но и создадут более комфортные условия для жителей домов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.