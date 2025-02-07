Депутат Мособлдумы отчитался перед жителями Богородского о работе за 2024 год

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Пекарев в центре «ПроМолодежь» рассказал о своей деятельности за минувший год, передает пресс-служба партии.

Владимир Пекарев отметил, что 2024 год был объявлен Президентом Годом семьи.

«Из регионального бюджета направили порядка 30 млрд рублей на эту сферу. Сейчас действует более 20 мер поддержки семей с детьми. Среди них — выплата в размере трехсот тыс. рублей за рождение третьего и последующего ребёнка, а также бесплатное посещение музеев и выставок», — рассказал Пекарев.

Также парламентарий проинформировал о реализации Народной программы «Единой России» в Богородском округе.

«В этом году реализовали масштабные проекты, которые ждали жители Богородского округа. В частности, открылось новое здание скорой медпомощи в Заречье, а рядом там идёт активное строительство современной поликлиники на 500 посещений. В августе состоялся первый футбольный матч на обновлённом стадионе „Старт“. Получился современный спортивный комплекс, который ещё долго будет всех радовать. Благодаря инициативному бюджетированию в 2024 году мы сделали парковку у городского кладбища. Голосование за новые проекты уже идут на портале „Добродел“. Прошу всех неравнодушных принять в нём участие», —сказал Владимир Янович.

По-прежнему, важным вопросом остается — укрепление первичных отделений партии.

«В Московской области — порядка 4 тыс. первичек. В течение года были проведены встречи с секретарями „первичек“ и определены основные запросы». — сказал Пекарев.

Не прекращается работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

«В 2024 году члены „Единой России“ в Московской области отправили более 600 тонн различных грузов, а всего с начала проведения СВО — свыше13 тыс. тонн. Общая сумма гуманитарной помощи с моей стороны превысила 5 млн рублей. Ежемесячно по заявкам военнослужащих закупаем все необходимое», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что в Подмосковье выстроен целый комплекс мер поддержки не только для наших воинов, но и их близких.

«Это различные льготы и выплаты, психологическое и юридическое сопровождение, помощь в трудоустройстве, обучении, реабилитации после ранений», — резюмировал Владимир Пекарев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.