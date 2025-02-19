Депутат Мособлдумы отчитался перед балашихинцами о своей деятельности

Депутат Московской областной Думы, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин в рамках отчетной кампании встречается с жителями и трудовыми коллективами округа. Парламентарий провел встречу с жителями городского округа Щелково, где рассказал о проделанной работе в 2024 год, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Владимир Шапкин в своем выступлении рассказал о ключевых направлениях работы за прошедший год. Особое внимание уделил вопросам гуманитарной помощи, исполнению наказов жителей в рамках Народной программы партии, поддержке семей военнослужащих, а также реализации государственных программ в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и благоустройства.

Кратко подвел итоги деятельности Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы.

«Отдельное внимание в 2024 году уделялось вопросам экологии. В этой связи был принят Закон „Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области“. Данный нормативный акт формирует системный подход к внедрению экологических знаний в образовательные программы школ и вузов Московской области. „Важно, чтобы молодое поколение уже со школьной скамьи понимало значимость бережного отношения к природе. Именно на этом строится политика устойчивого развития нашей области. Всего за год принято 34 закона“, — отметил парламентарий.

Одним из ключевых направлений работы в 2024 году стала поддержка участников специальной военной операции, их семей и беженцев. По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» было организовано множество мероприятий гуманитарной направленности.

«В частности, с начала СВО в регионы боевых действий отправлено 1,5 тысячи тонн гуманитарного груза, проведено 103 мероприятия в поддержку семей военнослужащих и беженцев», — прокомментировал Шапкин.

Дополнительно на приобретение гуманитарной помощи было направлено 750 тысяч рублей из личного фонда депутата.

Парламентарий подчеркнул, что в 2024 году были приняты значимые законы, направленные на поддержку военнослужащих, среди которых:

— Введение квот для приема на работу ветеранов боевых действий

— Распространение программы социальной газификации на участников СВО

— Выплата в размере 500 тысяч рублей вместо предоставления земельного участка для участников СВО, удостоенных высоких государственных наград;

— Предоставление бесплатной юридической помощи и медицинской реабилитации

— Расширение льгот по транспортному налогу.

«Создание благоприятных условий для жизни и адаптации военнослужащих после возвращения из зоны СВО является нашей важнейшей обязанностью. Эти люди защитили Отечество, а значит, мы должны обеспечить им достойные условия жизни», — отметил Шапкин.

В ходе диалога с гражданами Владимир Шапкин рассказал также ореализации законодательных инициатив, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, а также меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Кратко поделился результатами своей деятельностью в округе. Это выполнение наказов избирателей, инициативное бюджетирование, регулярный прием граждан, посещение предприятий и организаций. Весь комплекс мероприятий был направлен на решение актуальных вопросов жителей и развитие нашего региона», — поделился Владимир Шапкин.

Одной из ключевых задач 2024 года стала модернизация коммунальных систем и муниципальных учреждений в городском округе Балашиха.

«В 2024 году здесь сдана в эксплуатацию новая школа на 1500 мест в ЖК „Пехра“, а также новые детские сады в микрорайоне Ольгино, ЖК „Измайловский лес“ и „Новоград Павлино“. Кроме того, завершён капитальный ремонт детского сада „Улыбка“, а в рамках президентской программы капитального ремонта начаты работы в школе № 32, гимназии № 1 и двух детских садах», — прокомментировал Шапкин.

Развитие спортивной инфраструктуры также играет важную роль в развитии округа. По словам Владимира Шапкина, проведены масштабные работы по ремонту спортивных объектов: обновлены стадионы «Метеор», «Орион». Включены в программу капитального ремонта стадионы «Керамик» и «Строитель». Введен в эксплуатацию новый крытый каток для хоккеистов — «Новая Арена».

«Наша задача — обеспечить жителей современными образовательными, медицинскими и спортивными учреждениями. Для этого мы продолжаем системную работу, направленную на привлечение инвестиций в городскую инфраструктуру», — отметил Шапкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.