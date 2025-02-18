Депутат Мособлдумы отчитался о своей депутатской работе перед жителями Молодежного

Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия»Александр Баранов отчитался о своей депутатской работе перед жителями городского округа. Отчетное мероприятие прошло в Доме культуры «Молодежный», передает пресс-служба партии.

В начале встречи Александр Баранов вручил директору школы искусств «Муза» Виктории Олейниковой Почетную грамоту Московской областной думы для трудового коллектива учреждения. Депутат поблагодарил педагогический коллектив за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие подрастающего поколения.

Традиционно, в начале отчета Александр Баранов рассказал собравшимся об основных направлениях работы Московской областной Думы и ключевых законопроектах, принятых областным парламентом в 2024 году.

Важным направлением работы всего депутатского корпуса была и остается поддержка участников СВО и их семей. В прошлом году были введены новые региональные меры поддержки ветеранов и участников СВО.

«В Подмосковье были введены квоты для приема на работу ветеранов боевых действий, на участников СВО распространено действие льготы по социальной газификации, установлена выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка для военнослужащих, удостоенных звания Герой Россииили награждённых орденом за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации и являющихся ветеранами боевых действий. Также в нашем регионе за депутатами разных уровней, для оказания помощи и поддержки, закреплены семьи участников СВО. За мной закреплены 24 семьи наших бойцов, с которыми ведется регулярная работа», — рассказал парламентарий.

Также Александр Баранов подробнее рассказал собравшимся о работе возглавляемого им Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной Думы. По словам депутата, в 2024 году Комитет работал над 37 проектами законов Московской области, 13 из которых были внесены непосредственно Комитетом. Из 37 проектов законов, за принятие которых Комитет был ответственным в 2024 году, думой принято в целом 33 закона, один законопроект был отозван субъектом права законодательной инициативы, над тремя законопроектами Комитет продолжит работу в 2025 году.

«Одним из направлений работы Комитета в отчетном периоде являлось рассмотрение кандидатур на должности мировых судей Московской области. Рассмотрение проводилось на расширенных заседаниях Комитета с участием представителей Московского областного суда и Главного управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области. В 2024 году всего назначено 98 мировых судей Московской области», —сказал Баранов.

Александр Баранов отметил, что важным вопросом, волнующим всех жителей, является модернизация объектов социальной инфраструктуры. В конце прошлого года в Молодежном начался капитальный ремонт здания средней школы. Работы на объекте должны завершить к началу нового учебного года.

В ходе встречи парламентарий рассказал собравшимся о реализации программы «Инициативного бюджетирования».

«В 2024 году депутат принял решение поддержать 12 социально значимых проектов, предложенных жителями его избирательного округа. Один из проектов был реализован в городском округе Молодежный. В рамках проекта для Дома культуры „Молодежный“ были приобретены новые сценические костюмы», — сообщил Александр Баранов.

В завершении встречи, Александр Баранов рассказал собравшимся о своей депутатской работе с жителями закрепленной территории.

«В 2024 году мною проведено 40 приемов граждан, в моей общественной приемной было рассмотрено 156 письменных обращений. 104-м жителям избирательного округа, попавшим в трудную жизненную ситуацию, была оказана материальная помощь. Общая сумма помощи составила 2 млн рублей», — заключил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.