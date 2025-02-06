Депутат Мособлдумы отчитался о работе перед коллективом ДС «Багратион» в Можайске

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев представил отчет о своей деятельности в 2024 году коллективу дворца спорта «Багратион» в Можайском муниципальном округе, передает пресс-служба партии.

Депутат озвучил основные направления законотворческой деятельности регионального парламента в прошлом году, о реализации государственных программ на территории Московской области, наказов, включенных в Народную программу «Единой России».

«Поддержка участников СВО — важное направление в работе депутатского корпуса. Все военнослужащие и их семьи в нашем ежедневном поле зрения. От чуткого внимания и личного посещения до работы над важными законопроектами и принятии дополнительных социальных мер поддержки», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

В своем выступлении депутат представил проекты, реализованные в рамках развития инфраструктуры и поддержки физической культуры, выделив тему здорового образа жизни и массового спорта, с привлечением к занятиям детей и молодежи.

«Проводимые мероприятия по популяризации спорта среди населения дали положительные результаты. Увеличивается количество участников спортивных секций и проводимых турниров», — добавил парламентарий.

Он отметил, что в Подмосковье ведется большая работа по реконструкции и строительству спортивных объектов.

«Так, например, в рамках государственной программы Московской области „Строительство объектов социальной инфраструктуры“ на 2023–2027 годы на территории Можайского округа в 2024 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом», — сказал Вшивцев.

Кроме того, депутат поделился планами на 2025 год. Выразил готовность к продолжению взаимодействия с коллективом дворца спорта.

«Вместе можно достичь новых высот, укрепляя здоровье нации и формируя спортивные традиции», — сказал Владимир Вшивцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.