Депутат Мособлдумы отчитался о депутатской деятельности за 2024 год в Лотошине

Депутат Московской областной Думы Сергей Сретинский отчитался о депутатской деятельности за 2024 год в Лотошине, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Как отметил парламентарий, встречи с избирателями — это важный аспект работы депутата, избранного от партии «Единая Россия». Это инструмент для получения обратной связи и информирования жителей.

На встрече с работниками культуры муниципального округа Лотошино он отметил значимую роль домов культуры как центров волонтерской деятельности.

«Они обладают уникальным потенциалом для объединения людей разных возрастов и профессий вокруг общих социально значимых целей. Одним из ключевых направлений является поддержка фронта. Все ДК округа стали местом, где неравнодушные жители, активисты и волонтеры регулярно помогают в производстве окопных свечей и сборе гуманитарной помощи», — сказал Сергей Сретинский.

На встрече с волонтёрами и молодогвардейцами муниципального округа Лотошино депутат Мособлдумы рассказал о ключевых направлениях своей законотворческой деятельности в минувшем году. Отметил, что особое внимание уделялось поддержке специальной военной операции.

«Я продолжаю активно заниматься сбором и отправкой гуманитарной помощи. За прошедший год партийцы Подмосковья отправили в новые регионы и на фронт более 600 тонн помощи, из которых 23 тонны были собраны и отправлены именно из муниципального округа Лотошино», —сказал Сергей Сретинский.

Он подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их семей остается приоритетом, и мы вместе готовы продолжать эту работу в будущем.

Общественные организации, такие как советы ветеранов и общества инвалидов, играют ключевую роль в социальной структуре нашего общества. Они не только представляют интересы своих членов, но и активно участвуют в формировании общественного мнения, поддержке инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей с особыми потребностями и ветеранов.

«Увеличены ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей для пенсионеров старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семье из пенсионеров», — отметил Сергей Сретинский.

По словам Сретинского, в Подмосковье уделяется большое внимание здоровому образу жизни, строятся и капитально ремонтируются стадионы и ФОКи, проводятся спортивные мероприятия для разных возрастов населения.

«Жители муниципального округа Лотошино активно участвует в спортивной жизни округа. В 2024 году было проведено 98 спортивных мероприятий всероссийского и регионального уровня, с участием более 5 тысяч жителей. На велозаезд „Гран-Фондо“ на старт вышло более 1000 велосипедистов со всей страны; также были проведены следующие мероприятия: открытый турнир по армспорту, открытый турнир по боксу памяти воинов, павших в локальных вооруженных конфликтах, турниры по плаванию, турниры по шахматам и шашкам», — сказал Сергей Сретинский.

Он отметил, что важной составляющей депутатской деятельности была и остаётся непосредственная работа с избирателями.

«За отчётный год мною проведено более 150 встреч с жителями, рассмотрено более 170 обращений, где большая часть решены положительно. Была оказана адресная материальная помощь, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — рассказал Сергей Сретинский.

Также он подчеркнул, что в рамках инициативного бюджетирования в 2024 году были реализованы следующие проекты: приобретено оборудования для столярной мастерской и кабинета домоводства СОШ № 1, приобретеныинтерактивные панели для Микулинской гимназии и Ошейкинской школы, приобретено холодильное оборудование для пищеблока Ушаковской школы.

«В этом году продолжаю работать в этом направлении. Благодарю вас за поддержку важных инициатив и активное участие в общественно-политической жизни округа и в целом региона, — заключил Сергей Сретинский.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.