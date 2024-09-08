Депутат Мособлдумы осуществляет мониторинг избирательных участков в Мытищах

Сегодня последний день, когда жители имеют возможность прийти на участок и отдать свой голос за будущее своего муниципалитета, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Михаил Мурзаков отметил, что процесс голосования на избирательных участках в Мытищах организован на высоком уровне. Избирательная комиссия демонстрирует слаженную работу, обеспечивая создание всех условий для того, чтобы каждый гражданин смог активно и эффективно реализовать свое избирательное право. Важно отметить, что на участках гарантирована прозрачность и соблюдение норм законодательства в ходе проведения голосования.

«Избирательные участки в Мытищах демонстрируют впечатляющую слаженность работы. Избирательная комиссия работает как единый механизм, обеспечивая создание всех необходимых условий для жителей, чтобы они могли комфортно и без лишних затруднений реализовать свое избирательное право. Я рад видеть, что подготовка к выборам была проведена на высоком уровне», — сказал Михаил Мурзаков.

Найти адрес своего участка можно:

-на сайте администрации г. о. Мытищи

-в разделе «Выборы» личного кабинета на портале Госуслуг

-на сайте ЦИК России

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.