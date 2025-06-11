День России объединяет всех граждан, напоминая, что сила — в единстве. Именно от этой сплоченности и верности общим целям зависит будущее страны. Об этом сообщил РИАМО член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Александр Орлов.

«Этот праздник объединяет всех, кто гордится своим Отечеством, его историей и традициями, культурным наследием и духовными ценностями. Для каждого россиянина этот праздник символизирует Родину. Он связан с осознанием собственной ответственности за настоящее и будущее, благополучие и процветание нашей страны», — сказал парламентарий.

Депутат уверен, что из успехов и труда каждого образуются российские богатства, складываются мощь, сила и достоинство великого государства.

«В каком краю и области мы бы ни родились, где бы ни выросли — все это наше родное Отечество. Вместе мы — один единый и непобедимый российский народ», — добавил Орлов.

12 июня отмечается День России. 2025 год признан годом защитника Отечества, что придает празднику особый смысл, ведь на фоне происходящих в мире событий уровень патриотизма, любви к Родине и готовности ее защищать значительно вырос.

День России — это праздник наших ценностей. Россиян объединяют ценности жизни и достоинства человека, но при этом общее благо стоит выше личного. Патриотизм проявляется в делах — в служении Отечеству, в ответственности за его судьбу. Нравственные идеалы россиян — это крепкая семья, созидательный труд, духовное богатство, гуманизм и милосердие.