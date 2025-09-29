Депутат Мособлдумы Олег Жолобов оценил возможности нового ФОКа в Раменском

В новом ФОКе в Раменском округе всегда многолюдно, в этом убедился депутат Мособлдумы Олег Жолобов. Он посещал комплекс на всех этапах строительства, а теперь — после открытия. Комплекс оснащен 6 бадминтонными кортами с профессиональным покрытием, 25-метровым бассейном, залом для бокса и тренажерным залом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Олег Владимирович пообщался с медперсоналом. Депутату рассказали, что каждые 4 часа воду из бассейна проверяют на качество, а также следят за температурой воздуха и воды. Вода в бассейне не хлорируется, а обрабатывается специальными средствами, которые не сушат кожу и не имеют запаха. Контроль за этим осуществляет Роспотребнадзор.

На момент посещения в бассейне занимались юные ватерполисты СШ «Пионер» под руководством тренеров Ильи Сливова и Антонины Голубевой. И Олег Жолобов вспомнил свой спортивный путь. В молодости он увлекался водным поло, играл за сборную и является мастером международного класса.

Бассейн в ФОКе адаптирован для людей с ОВЗ. Здесь установлена специальная конструкция для безопасного погружения в воду.

На данный момент здесь уже реализуются программы губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие» и «Добрый час», направленные на поддержку здоровья и развитие массового спорта.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.