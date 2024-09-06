Депутат Мособлдумы Олег Гаджиев проголосовал на выборах в Сергиевом Посаде

Депутат Мособлдумы Олег Гаджиев сообщил, что традиционно проголосовал в первый день выборов на участке в школе № 21. Заодно депутат оценил готовность участка, а также организацию процедуры выборов в округе.

«Как и всегда, организация на высоком уровне. Работают наблюдатели, все проходит штатно. Члены УИК помогают избирателям сориентироваться. Это особенно важно людям старшего поколения», — отметил депутат Московской областной Думы, член фракции партии «Единая Россия» Олег Гаджиев.

Сам депутат считает голосование на выборах своим личным долгом. Именно поэтому всегда выражает свою гражданскую позицию в первый день выборов, не откладывая важное дело на потом.

«Совет депутатов нового созыва должны представлять достойные люди, радеющие за развитие родного края. В списках есть кандидаты, которые уже доказали своей работой, что достойны вновь войти в состав народных избранников, есть и новые лица, которые, уверен, тоже внесут посильный вклад в будущее нашего округа. Ну, а выбор за нашими избирателями», — отметил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.