Депутат Мособлдумы обсудил с учащимися Балашихи тему прорыва блокады Ленинграда

Мероприятие прошло в рамках внеурочных занятий из цикла «Разговоры о важном». Ребятам в Балашихе показали презентацию на тему блокады и рассказали о самых значимых событиях того периода. Школьники смогли задать интересующие вопросы о блокаде. Тарас Ефимов отметил важность памяти и возможности личного общения с ветеранами ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Блокадники пережили эти ужасные события в детстве и у нас есть возможность пообщаться с ними напрямую, узнать все из первых уст. С каждым годом ветеранов все меньше и надо дорожить той памятью, теми воспоминаниями, которыми они делятся с нами», — сказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Мероприятия, посвященные прорыву блокады Ленинграда, проводятся каждый год в российских школах. Главная задача — показать детям важность памяти и отдать дань уважения подвигу ветеранов и погибших.

Блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. Это была самая продолжительная битва в ходе всей Великой Отечественной войны. По различным оценкам, потери мирного населения за этот период составили от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

В январе 1943 года советские войска прорвали кольцо блокады. Днем ее окончательного снятия в ходе Ленинградско-Новгородской операции Красной армии считается 27 января 1944 года. Эта дата — День воинской славы России.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте https://may9.ru/ и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.