Депутат Мособлдумы назвал решающие факторы борьбы с последствиями лесных пожаров

Для тушения лесных пожаров и восстановления пострадавших территорий нужны немалые усилия. Решающий фактор в борьбе с огненной стихией — оперативность, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

«Оперативность и время реагирования в борьбе с огненной стихией — главные, если не решающие, факторы. Стоит упустить каких-то несколько часов, и природный пожар, особенно в жаркую погоду, набирает неимоверную силу, справиться с которой становится крайне сложно», — отметил Шапкин.

Он подчеркнул, что при распространении огня размер экономического ущерба, затраты средств и сил значительно увеличиваются. Огромную роль играет и мониторинг пожарной безопасности в лесах.

«С этой целью в Подмосковье организована система наблюдения. Это позволяет контролировать очаги возгорания на самых ранних стадиях, сразу, как только появляется дым», — добавил депутат.

И все же главной причиной пожаров является человеческая халатность или даже прямые поджоги. Задача властей сегодня сделать так, чтобы люди относились к этой проблеме с максимальной ответственностью.

Пока в регионе наблюдается сокращение лесных пожаров. В первую очередь, благодаря повышению штрафов за нарушение пожарной безопасности. Для граждан они составляют от 15 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 до 400 тыс. рублей. В некоторых случаях последствия оказываются более тяжелыми. Если пострадают люди, то виновнику пожара грозит уголовная ответственность.

«Люди должны понимать, что восстановление леса после пожаров — это кропотливая и трудоемкая работа. Не зря говорят: „Из одного дерева можно сделать миллион спичек, одной спичкой можно сжечь миллион деревьев“. Сколько точно лет понадобится для восстановления лесной экосистемы, сказать сложно, в каждом случае это может занимать разное время», — заключил Шапкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.