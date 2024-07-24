Депутат Мособлдумы навестила ветерана Великой Отечественной войны из Люберец

Встреча прошла в рамках партпроекта «Старшее поколение». Депутаты передали ветерану фрукты и продуктовый набор.

«Ирина Павловна — отличник народного просвещения, почти вся её деятельность связана со школой № 1 (ныне гимназия № 46), где она преподавала химию. Нас ветеран встретила тепло, рассказала о своей жизни, поделилась своими воспоминаниями о прошлом. Это удивительный человек, который восхищает широтой своей души и бодростью. Всегда приятно общаться с такими мудрыми людьми», — сказала Антонова.

Партийный проект «Старшее поколение» призван содействовать обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.