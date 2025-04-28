Депутат Мособлдумы написал «Диктант Победы» вместе со школьниками Красногорска

Международная историческая акция прошла сегодня на 40 площадках по всему муниципалитету.

«Диктант Победы» — это не только проверка знаний, но и возможность для граждан выразить уважение и благодарность ветеранам, а также подчеркнуть важность сохранения исторической памяти.

В завершение акции депутат совместно со школьниками возложил цветы к памятнику Д. М. Карбышеву.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.