Депутат Мособлдумы наградил библиотекарей Лыткарина за патриотическое воспитание

Депутат Мособлдумы Владимир Жук встретился с библиотекарями Лыткарина. Коллективу вручили благодарственные письма за весомый вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники библиотеки активно работают с молодежью: организуют тематические встречи, выставки и образовательные программы, способствующие формированию уважительного отношения к истории, культуре и традициям нашей страны.

«Мы видим огромную работу библиотекарей и понимаем, насколько важен этот вклад в будущее нашего поколения! Именно такие инициативы позволяют нам сохранять живую нить преемственности поколений, воспитывая достойных граждан, искренне любящих свою страну!» — отметил Владимир Жук.

За I квартал 2025 года МУ «ЦБС» офлайн посетили более 18 тыс. человек, однако коллектив проводит и онлайн лекции, которыми активно пользуются в образовательных учреждениях города.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.