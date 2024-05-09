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Депутат Мособлдумы посетил митинг в честь Дня Победы в Богородском округе

Торжественный митинг в честь Дня Победы, который посетил депутат Мособлдумы Марк Черемисов, прошел в Богородском округе. Мероприятие открыл Глава Богородского округа Игорь Сухин. С приветственным словом выступил председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

После в честь праздника к Вечному огню и Обелиску Славы возложили цветы.

В годы Великой Отечественной войны 37 тысяч ногинчан встали на защиту Родины. Более 15 тысяч погибли на фронтах и умерли от ран в госпиталях.

Возложение цветов приурочили к акции «Цветы Победы». Жители округа также возложили цветы и венки к Вечному огню в память о миллионах погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

По улицам города торжественным маршем прошли воинские части Ногинского гарнизона, чтобы почтить память героев, которые привели нашу страну к победе.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.