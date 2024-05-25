Депутат Мособлдумы Черемисов посетил премию «Меркурон»
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил самое масштабное событие в сфере бизнеса Восточного Подмосковья — премию «Меркурон». Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.
Мероприятие значимо не только для Подмосковья, но и для Богородского городского округа, где его провели.
Это VIII Премия за успехи в области предпринимательства. В этом году событие приурочили ко Дню предпринимателя, который будут отмечать в стране 26 мая.
Церемония награждения состоялась в Московском областном театре драмы и комедии. Открыл ее Глава Богородского городского округа Игорь Сухин. Почетными гостями стали представители ТПП МО, органов исполнительной власти, предприниматели и руководители предприятий.
Определяли победителей в номинациях:
- Лучшее производственное предприятие,
- Лучшее предприятие в сфере строительства и ЖКХ,
- Лучшее предприятие в сфере розничной и оптовой торговли,
- Лучшее предприятие в сфере ресторанного бизнеса,
- Лучшее предприятие в сфере туризма,
- В сфере оказания услуг населению и других номинациях.
Народный избранник объявил победителя в сфере туризма. Им стал интернет магазин сувениров «Привет из Ногинска».
«В Богородском округе с каждым годом растет количество важных предприятий, что сказывается на улучшении качества жизни граждан, а для нас это — главное.
Именно поэтому важно устраивать подобные мероприятия, чтобы делиться опытом и детально рассказывать о будущем предпринимательства», — подчеркнул депутат Мособлдумы Марк Черемисов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.