Депутат Мособлдумы Черемисов посетил премию «Меркурон»

сегодня в 17:16

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил самое масштабное событие в сфере бизнеса Восточного Подмосковья — премию «Меркурон». Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

Мероприятие значимо не только для Подмосковья, но и для Богородского городского округа, где его провели.

Это VIII Премия за успехи в области предпринимательства. В этом году событие приурочили ко Дню предпринимателя, который будут отмечать в стране 26 мая.

Церемония награждения состоялась в Московском областном театре драмы и комедии. Открыл ее Глава Богородского городского округа Игорь Сухин. Почетными гостями стали представители ТПП МО, органов исполнительной власти, предприниматели и руководители предприятий.

Определяли победителей в номинациях:

Лучшее производственное предприятие,

Лучшее предприятие в сфере строительства и ЖКХ,

Лучшее предприятие в сфере розничной и оптовой торговли,

Лучшее предприятие в сфере ресторанного бизнеса,

Лучшее предприятие в сфере туризма,

В сфере оказания услуг населению и других номинациях.

Народный избранник объявил победителя в сфере туризма. Им стал интернет магазин сувениров «Привет из Ногинска».

«В Богородском округе с каждым годом растет количество важных предприятий, что сказывается на улучшении качества жизни граждан, а для нас это — главное.

Именно поэтому важно устраивать подобные мероприятия, чтобы делиться опытом и детально рассказывать о будущем предпринимательства», — подчеркнул депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.