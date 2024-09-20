Депутат Мособлдумы Маликов: засуха и ветер могут спровоцировать распространение огня

Особо опасная ситуация в Московском регионе сложилась в этом году — засуха и ветреная погода могут спровоцировать неконтролируемое распространение огня на месте разведения костра, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

«Хочется напомнить, что осень горят не только костры рябин. Нужно быть внимательным, так как разжигание костров может принести вред не только человеку, но и природе», — сказал Маликов.

Он добавил, что сжигание листвы и мелкого мусора загрязняет воздух и снижает плодородность почвы, что провоцирует гибель растений. От 1 т сожженной листвы в воздух выбрасывается 30 кг угарного газа, что влияет на изменение климата. Человек также подвергается негативным последствиям в виде респираторных заболеваний и аллергии.

«Главное причиной возникновение загораний является неосторожность людей, поэтому стоит помнить о мерах предосторожности. Сухую траву и мусор не стоит сжигать рядом с жилыми домами и оставлять открытый огонь без присмотра. Разведение костров допускается лишь на очищенном от сухой травы участке земли и специально подготовленной яме», — пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что детям следует рассказать о возможных последствиях из-за шалостей с огнем. А еще напомнил, что категорически запрещено сжигать легковоспламеняющиеся и горючие вещества, резиновые предметы, пластик и лакокрасочные изделия.

По его словам, несоблюдение мер предосторожности и нарушение правил пожарной безопасности может повлечь административную ответственность. Штраф для физлиц может достигать 20 тыс. рублей.

«В случае обнаружения открытого горения и несоблюдения пожарной безопасности стоит звонить на горячую линию 112», — заключил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения огня.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул Воробьев.