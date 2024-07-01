Депутат Мособлдумы Маликов: студенты колледжей востребованы на рынке труда

В рамках проекта «Выбирай свое» депутат Маликов совместно с президентом союза ТПП Московской области, председателем общественного совета проекта «Выбирай свое» Денисом Французовым приняли участие в торжественном вручении дипломов выпускников ГБОУ МО «Красногорский колледж».

«В ДК „Подмосковье“ состоялась праздничная церемония вручения дипломов выпускникам Красногорского колледжа. Помню, как 20 лет назад, в 2004 году в стенах родного Красногорского оптико-механического техникума я получил свой диплом. Тогда Красногорский колледж и был тем самым техникумом. Хочу поблагодарить директора колледжа Сергея Демина за высокую организацию учебного процесса, сегодня Красногорский колледж растет. Это большая гордость для всей Московской области!» — сказал парламентарий.

В ходе своего выступления парламентарий отметил, что в рамках проекта «Выбирай свое» акцент уделяется кадровому потенциалу и особый упор работодателей делается на рабочие профессии.

«Я вас всех поздравляю с важным этапом. Учеба — она всегда сложная, легкой, наверное, не бывает, но когда находишься в образовательном процессе, то думаешь, чтобы поскорее все это закончилось. И потом наступает тот самый момент — выпуск, и спустя время, с приятной ностальгией вспоминаешь студенческие годы, особенно педагогов, которые были наиболее всего требовательны, которые давали самое важное — знания», — добавил Французов.

Президент ТПП Подмосковья добавил, что Сергей Демин и его команда сделали и делают невероятную работу из года в год — передают знания — а это самое сложное.

«Я уверен, что все те, кто сидят в зале, получат дипломы, и это доказательство того, что знания успешно принимаются и дальше будут успешно использоваться» — отметил Французов.